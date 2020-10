Basketbalspeelster Ann Wauters schrijft Sinterklaasboek Joris Vergauwen

06 oktober 2020

16u32 0 Sint-Niklaas Onze nationale baskettrots Ann Wauters heeft een Sinterklaasboek geschreven. Voor ‘Sinterklaas zoekt een Paard’ moest ze niet heel lang naar inspiratie zoeken. “Ik ben afkomstig van Sint-Niklaas en daar heb ik de heel mooie traditie van Sinterklaas altijd intens beleefd!”

Het is een verrassende zet van Belgian Cat Ann Wauters om met een Sinterklaasboek uit te pakken. “Het was een grote uitdaging, maar tegelijk ook heel leuk, om dit boek te mogen schrijven”, vertelt Ann Wauters, die zelf drie kinderen heeft. “Voorlezen voor mijn eigen kinderen is iets wat ik bijzonder graag én vaak doe. Ik zie ze dan altijd echt intens genieten. En een Sinterklaasboek vind ik gewoonweg ook bijzonder leuk. Ik ben afkomstig van Sint-Niklaas, de stad van de Sint, en ik heb de mooie traditie van Sinterklaas van jongs af intens beleefd.”

De aanvoerster van de Belgian Cats kreeg voor ‘Sinterklaas zoekt een Paard’ hulp uit Amerika. De tekeningen in het boek zijn van de hand van de Amerikaanse illustratrice Ellen Surrey, die werkt voor onder meer The New York Times, Google, Snap Chat en de Wall Street Journal.

Het boek is voor iedereen gratis verkrijgbaar bij aankoop van actieproducten bij alle hypermarkten van Carrefour en Carrefour Market, tussen 19 oktober en 1 november. Al voor het derde jaar op rij is er zo’n Sinterklaasboekenactie in ons land, telkens met een nieuwe verrassende auteur. Het boek wordt zowel in het Nederlands als in het Frans uitgegeven.

Info: www.sinterklaasboeken.be