Basisschool OLVP plaatst 100 zonnepanelen op dak

27 juni 2019

15u10 0 Sint-Niklaas De basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (OLVP) uit de Watermolendreef in Sint-Niklaas heeft een honderdtal zonnepanelen laten plaatsen. Die leveren ruim 30 procent van de elektriciteit aan die door de school wordt verbruikt.

Op de middenvleugel van de school zijn 105 zonnepanelen geplaatst, goed voor een totale oppervlakte van 171,15 m². Die zorgen samen voor een vermogen van 31,5 kiloWattpiek (kWp).

In de basisschool OLVP Watermolendreef zitten een 500-tal kleuters en leerlingen. De school vindt het belangrijk om de stap naar hernieuwbare energie te zetten. “Als school hebben we een maatschappelijke rol, ook op vlak van zorg voor het milieu”, stelt directeur Nelson De Vos. “We gaan volgend schooljaar de zonnepanelen ook in onze lessen integreren. We kunnen onze leerlingen in de praktijk laten zien dat klimaatinspanningen op school het verschil kunnen maken.”

OLVP Watermolendreef is de eerste basisschool uit de scholengemeenschap Sint-Nicolaas, waarin 27 basisscholen uit Sint-Niklaas, Waasmunster en Sint-Gillis-Waas gegroepeerd zijn, die in een verbouwingsproject zonnepanelen plaatst. Daarvoor kreeg de school de steun van de energiecoach van de stad Sint-Niklaas. “De investeringskost is aanzienlijk: zonnepanelen zijn een fikse investering waarvoor we een lening zijn aangegaan. Over acht jaar verwachten we echter de lening te kunnen terugbetalen via de opgewekte elektriciteitsproductie”, aldus Carlos Vermeire van Scholen OLVP.