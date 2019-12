Basisscholen Berkenboom leggen 50 m² groot ‘clictapijt’ voor vzw Feestvarken JVS

20 december 2019

15u47 0 Sint-Niklaas De basisscholen van Berkenboom in Sint-Niklaas hebben de voorbije weken allemaal samen actie gevoerd voor de vzw Feestvarken. Als slotakkoord maakten ze een 50 m² groot clictapijt, een deel van het 550 m² grote tapijt dat nu in Kortrijk ligt voor de Warmste Week.

Feestvarken vzw bezorgt verjaardagspakketten aan kinderen in kansarmoede. Subsidies zijn er niet voor deze organisatie, daarom is de Warmste Week enorm belangrijk voor Feestvarken vzw, dat deze winter met een opvallende campagne uitpakt. Bedrijven en scholen konden ‘clicformersblokjes’ kopen ten voordele van Feestvarken. Uiteindelijk werden er meer dan 200.000 clicblokjes verkocht. Heel wat scholen en verenigingen hielpen de voorbije week om het grote clictapijt in elkaar te steken, ook de Berkenboom-basisscholen in Sint-Niklaas.

Al in november gingen basisscholen Berkenboom Heistraat, Berkenboom De Ritsheuvel, Berkenboom De Fontein, Berkenboom Jonatan, Berkenboom Mozaïek en Berkenboom Ankerstraat aan de slag, met onder meer verkoopacties, een kinderfuif, spelmiddagen en uiteindelijk de apotheose waar iedereen samen aan het ‘clic-en’ ging.