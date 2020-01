Bart Foubert (Groen) verlaat gemeenteraad: “Plotse dood van nonkel was stevige wake-upcall” Joris Vergauwen

09 januari 2020

17u34 1 Sint-Niklaas Bart Foubert (Groen) stopt na zeven jaar als gemeenteraadslid in Sint-Niklaas. De moeilijke combinatie van werk en privé én de vaak matige voldoening van het engagement als raadslid in de meerderheid geven de doorslag. “De onverwachte dood van mijn nonkel afgelopen zomer was een stevige wake-upcall voor mij.”

Bart Foubert werd bij de verkiezingen van 2012 en 2018 verkozen voor Groen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Na zeven jaar als raadslid geeft hij nu de fakkel door. Tunrayo Adeolu (23), momenteel nog rechtenstudent in Leuven, wordt zijn opvolger.

Voor Bart Foubert was het al langer zoeken naar evenwicht. “De onverwachte dood van mijn nonkel afgelopen zomer was een stevige wake-upcall voor mij. Al jaren zeg ik ‘ja’ op alles. Ik combineer een job in het onderwijs met eentje in de muziek. Een tijdrovende combinatie die veel energie vergt. Daarnaast wilde ik als raadslid ook nog een stukje van de wereld veranderen. Door zijn dood besefte ik hoe snel alles voorbij kan zijn. Plots sta je écht stil bij de drukte van je eigen leven en hoe weinig keuzes je soms voor jezelf maakt. De combinatie van al deze bezigheden met een privéleven is niet langer houdbaar. Ik voelde me het laatste jaar vaak helemaal opgebrand, had nauwelijks ademruimte voor mezelf, laat staan voor mijn vriendin.”

“Gevecht”

Het wordt meestal niet uitgesproken, maar de taak van een gemeenteraadslid in de meerderheid is niet altijd dankbaar. Voor Foubert was het vaak frustrerend. “Ik besef nu dat ik uit politiek te traag positieve resultaten haal om mijn honger te stillen. Het is een publiek geheim dat de rol van raadslid in de meerderheid voor mij vaak een gevecht is geweest. Je werkt vooral achter de schermen. Dat is niet altijd even dankbaar en vreet vaak onzichtbare energie en tijd. Ik ben van nature iemand die liefst zelf aan de kar wil trekken en voluit moet kunnen gaan. Daarom maak ik graag plaats voor iemand die wel vol zijn tijd kan geven en haar plaats als raadslid beter kan vinden. Ik ben liever geen raadslid dan een half, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik ben blij om te zien hoe we ons programma hebben kunnen vastzetten in de meerjarenbegroting. Nu is het tijd om het uit te voeren, maar dat zal zonder mij zijn.”

Zijn opvolger, Tunrayo Adeolu, wordt met haar 23 jaar meteen het jongste raadslid in de gemeenteraad. Ze studeert momenteel Rechten in Leuven.