Barbara Ongena (33) kwam niet door brand om het leven: ex-man nu officieel aangehouden op verdenking van moord Kristof Pieters en Koen Baten

20 juni 2019

17u54 72 Sint-Niklaas De 33-jarige Barbara Ongena is wel degelijk vermoord en niet om het leven gekomen door de brand in haar flat in Sint-Niklaas. De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft donderdag haar ex-man Dennis P. aangehouden op verdenking van moord.

De jonge vrouw werd dinsdagavond dood teruggevonden in haar appartement in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Er had een korte brand gewoed maar de omstandigheden bleken meteen verdacht. Een getuige had even voordien een man de flat zien verlaten. Het vuur was ontstaan aan de matras van het bed, maar de vrouw rookte niet en bovendien was de rookmelder afgegaan. De verdenking viel meteen op haar ex-man Dennis P. De vrouw had hem pas een maand geleden verlaten, er liep een echtscheidingsprocedure.

Vanmorgen bracht een afstappingsteam van het parket en de onderzoeksrechter een bezoek aan het appartement. Blijkbaar was de bewijslast voldoende om de ex-man nu officieel in verdenking te stellen. Alles wijst erop dat hij de vrouw gewurgd heeft en de moord daarna probeerde te verdoezelen door brand te stichten. Het koppel heeft samen twee zoontjes van 8 en 6 jaar. Zij zijn nu opgevangen door familie.

Voor de deur van het appartement zijn intussen bloemen neergelegd door vrienden van het slachtoffer.