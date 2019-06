Exclusief voor abonnees Barbara (33) werd vermoord door haar ex, die de moord op zijn moeder kopieerde Kristof Pieters en Koen Baten

20 juni 2019

22u44 8 Sint-Niklaas Barbara Ongena (33) is wel degelijk met geweld om het leven gebracht door haar ex-man Dennis P. De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft de man donderdag aangehouden op verdenking van moord. Het motief was hun relatiebreuk. Het koppel had de volgende dag een afspraak bij de notaris om hun echtscheiding af te handelen. Opvallend: de moeder van P. overleed tien jaar geleden in quasi dezelfde omstandigheden. Dennis P. ondernam donderdag een zelfmoordpoging in de gevangenis.

Barbara Ongena werd dinsdagavond dood teruggevonden in haar appartement in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Er had een korte brand gewoed maar de omstandigheden bleken meteen verdacht. Het vuur was ontstaan aan de matras van het bed maar de vrouw rookte niet en de rookmelder was meteen afgegaan. Bovendien had een getuige even voordien een man de flat zien verlaten. De verdenking viel meteen op Dennis P. van wie Barbara sinds enkele weken gescheiden leefde.

Donderdagochtend bracht een afstappingsteam van het parket en de onderzoeksrechter een bezoek aan het appartement. Blijkbaar was de bewijslast voldoende om de man nu officieel in verdenking te stellen. Alles wijst erop dat hij de vrouw gewurgd heeft en de moord daarna probeerde te verdoezelen door brand te stichten. Het koppel heeft samen twee zoontjes van 8 en 6 jaar. Ze zijn nu opgevangen door familie.

Verliefd geworden op voetbalcoach

