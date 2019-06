Baloise Belgium Tour van start op de Grote Markt: dinsdag ploegenvoorstelling met optredens op Grote Markt JVS

10 juni 2019

14u28 0 Sint-Niklaas De wielerronde Baloise Belgium Tour gaat woensdag van start in Sint-Niklaas. Dinsdagavond vindt de ploegenvoorstelling plaats op de Grote Markt. De uitbaters van De Foyer en Kasteel Walburg bemannen de toog bij de ploegenpresentatie en zorgen voor optredens van De Molteni’s en Bow & Arrow.

Sint-Niklaas is voor het eerst startgemeente in de Baloise Belgium Tour. De eerste rit start komende woensdag 12 juni. De rittenwedstrijd begint dinsdagavond al met de ploegenpresentatie op de Grote Markt, van 18.15 uur tot 20.30 uur. Presentator van dienst is Michel Wuyts. Lotto Soudal komt met onder meer Tim Wellens en Victor Campenaerts aan de start. Deceuninck-Quick-Step brengt Fabio Jakobsen en supertalent Remco Evenepoel mee. Evenepoel rijdt zijn eerste rittenkoers op Belgische bodem.

Optredens

De stad had een oproep gelanceerd naar horeca-uitbaters om een gelegenheidsbar open te houden bij de ploegenvoorstelling. Dirk Van de Merckt van De Foyer en Bram Lanoye van Kasteel Walburg nemen die opdracht dinsdag op zich. Zij zorgen meteen ook voor een muzikaal programma, met De Molteni’s en Bow & Arrow na de ploegenpresentatie.

Woensdag start dan de eerste rit van de wielerwedstrijd, van Sint-Niklaas naar Knokke. Om 9.30 uur worden de renners op de Grote Markt verwacht, om 11 uur volgt de start. Eerst wordt er nog een lokale ronde in Sint-Niklaas afgewerkt. De renners volgen een parcours in noordelijke richting en zijn terug op de Grote Markt om 11.30 uur. Ze verlaten het grondgebied vervolgens in Sinaai richting Eksaarde, rond 12.15 uur.

Verkeersmaatregelen

De Grote Markt, Parkstraat, het Onze-Lieve-Vrouwplein en de Onze-Lieve-Vrouwstraat worden afgesloten voor het verkeer op woensdag 12 juni van 7 tot 14 uur. Op de Parklaan blijft lokaal verkeer mogelijk, richting Grote Peperstraat. In alle straten van het parcours geldt woensdag parkeerverbod van 8 tot 13 uur.