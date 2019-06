Balls & Glory opent de deuren: Sint-Niklazenaren verwelkomen bekende ballen en stoemp JVS

11 juni 2019

19u09 0 Sint-Niklaas De vijfde vestiging van Balls & Glory werd dinsdag geopend in Sint-Niklaas. In het mooi gerenoveerde pand in de Sacramentstraat serveert het team van Wim Ballieu voortaan de succesvolle, gevulde gehaktballen.

Na een half jaar verbouwen en voorbereiden, werd de Sint-Niklase vestiging van Balls & Glory dinsdag geopend. Het is intussen het vijfde restaurant van chef Wim Ballieu, populair voor de ovengebakken gehaktballen die met de hand zijn gedraaid en beroemd zijn om de smaakvolle vulling, in combinatie met een klassieke stoemp of salade.

In Sint-Niklaas werkt Ballieu samen met uitbaters Johan Krijgsman en Kevin Verlaeckt, die Emanuel Durinck aanstelden als shop manager. “We hebben er een heel goed gevoel bij. Er zijn veel nieuwigheden, in vergelijking met de andere vestigingen: de bar is heel uitgebreid, onder meer met biertjes van de tap en zelfgemaakte limonades, we hebben twee terrassen, een bijzondere vergaderzaal, er is een design ‘ballentoren’, het pand is prachtig gerenoveerd... Kortom, met elke nieuwe vestiging zetten we een stap vooruit. We zijn hier maandenlang bezig geweest, ook met het vormen van een team. En nu beginnen we eraan, heel fijn is dat”, klinkt het.

“Plaatje klopt perfect”

“Dit moet hier vooral een warm en gezellig eetcafé zijn, op deze fantastische plek en aan dit mooie plein. Het héle plaatje klopt hier perfect. Maar dit moet niet alleen een fijne plek worden om iets te eten, maar ook om af te spreken met vrienden.”

De reservaties lopen intussen lekker binnen. “Komende zaterdag houden we nog een officieel openingsmoment. Vanaf 1 juli starten we ook met afhalingen en leveringen, zowel aan bedrijven als aan huis. Het terras aan het plein wordt de komende dagen ook nog verder ingericht. En voor de deur hebben we ook een speelplek, uiteraard met ballen, voor kinderen. Lekker eten in een ongedwongen, leuke sfeer, daar gaat het om.”

En voor Wim Ballieu houdt het niet op. Volgende week al opent hij een tweede vestiging in Antwerpen en deze zomer is Balls & Glory ook actief aan de kust.