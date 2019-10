Ballonwereld rouwt om Annette Sax (64): “Zij was een grote dame. We zijn haar blijvende dank verschuldigd" Joris Vergauwen

23 oktober 2019

10u38 0 Sint-Niklaas In het Waasland en tot ver daarbuiten wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Annette Sax (64). In opvolging van haar vader Jean Sax zette Annette zich samen met haar broer Roy jarenlang in voor de organisatie van het ballonfestival tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas.

Annette Sax overleed maandagnamiddag na een strijd tegen kanker, op amper 64-jarige leeftijd. Het is een veel te vroeg afscheid van een minzame, oprechte en lieve vrouw. Annette beleefde vorige maand nog een laatste keer het ballonfestival tijdens de Vredefeesten, het grote evenement waar ze jarenlang met haar broer Roy en haar hele familie haar schouders onder heeft gezet.

De ballons stegen de voorbije Vredefeesten zondagavond op. Zij keek toen vanuit de organisatiepost in de hoek van de Grote Markt nog een laatste keer toe. Ze had zich voor deze editie nog keihard ingezet, om opnieuw heel wat bijzondere specialevormballons uit het buitenland naar Sint-Niklaas te brengen.

De familie Sax is al decennialang verbonden met het ballongebeuren in Sint-Niklaas. Het was André Sax die in 1948 mee aan de wieg stond van de Vredefeesten. Zijn zoon Jean Sax nam de rol van coördinator van het ballonevenement vanaf 1972 over. Hij bouwde het uit tot een ballonfestival met internationale uitstraling. Jean Sax, die ook ereburger was van Sint-Niklaas, overleed in juni 2017 op 87-jarige leeftijd. Hij gaf de passie voor het ballongebeuren door aan zijn kinderen Roy en Annette, die de organisatie van het ballonfestival na hem verderzetten.

Op het overlijden van Annette Sax komen heel wat reacties, ook van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Ze was een grote dame, die altijd attent en bescheiden is gebleven. Sint-Niklaas en de ballonwereld zijn haar blijvende dank verschuldigd.”