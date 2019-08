Ballonvaart beleeft mooie zomer: bijna dagelijks spektakel te zien op Grote Markt JVS

26 augustus 2019

11u35 0 Sint-Niklaas De jaarlijkse hoogmis in ballonstad Sint-Niklaas komt er pas over twee weken aan, maar de zomer is voor de Wase ballonvaarders tot nu toe al heel succesvol geweest. Door het goeie weer stijgen er nu bijna dagelijks ballonnen op de Grote Markt op.

Het is heel makkelijk om in Sint-Niklaas na te gaan hoe het met de ballonvaart gaat. De ballonnen tellen die in de lucht hangen, hoeft niet. Aan het aantal tankbeurten dat de ballonvaarders uitvoeren, is immers duidelijk vast te stellen dat de ballonvaart het in Sint-Niklaas uitstekend doet.

De vzw Waasballon is sinds 2012 actief en biedt de lokale ballonvaart een belangrijk hulpmiddel, in de vorm van een propaangasvulstation in het Europark-Zuid in Sint-Niklaas. Een tankstation voor ballonvaarders, zeg maar. Zo’n tachtig ballonvaarders uit het Waasland zijn aangesloten en vullen daar hun gasflessen. Met dit mooie weer moeten de tankinstallaties heel frequent worden aangevuld. Het gebruik van het propaangasvulstation zit overigens jaar na jaar in de lift. Er zijn de laatste jaren ook heel wat nieuwe, jonge ballonvaarders bijgekomen, net als er heel wat nieuwe bedrijven en handelszaken zijn die investeren in een ballon.

Elke dag stijgen er met dit weer wel ballonnen op, zowel op het permanent opstijgterrein op de Grote Markt als in Waasmunster en Stekene. Ook de voorbije dagen was het telkens rond 19 uur ballonnen spotten op de Grote Markt. Zondagavond gingen er zes de lucht in.

Voor de commerciële ballonvaart in Sint-Niklaas zijn het dus hoogdagen. Een leuke aanloop is het dus ook naar de Vredefeesten, die plaatsvinden in het weekend van 6, 7 en 8 september. Dan stijgen er traditiegetrouw een zestigtal luchtballons en specialevormballons op. Hopelijk is het dat weekend natuurlijk even mooi weer.