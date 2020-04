Ballonvaarder en lijnpiloot David Spildooren bleef nog nooit zo lang aan de grond: “Eén vluchtje, eens éven van de grond gaan, dat zou een droom zijn nu” Joris Vergauwen

23 april 2020

18u09 0 Sint-Niklaas Normaal brengt hij meer tijd door in de lucht dan op de grond, in een heteluchtballon of in een vliegtuig. Maar dat is nu even anders voor David Spildooren (31) uit Sint-Niklaas. Al wekenlang kan de ballonvaarder en lijnpiloot bij Brussels Airlines alleen maar kíjken naar die verleidelijke, helblauwe lucht.

“Neem mij mijn ballon of mijn vliegtuig af en het zou aanvoelen alsof ik een stuk van mezelf verlies”, zei hij vorig jaar nog in deze krant. En kijk nu. “Nu ben ik alles van mezelf kwijt!”, lacht David Spildooren, in 2018 nog Belgisch kampioen ballonvaren en in het dagelijkse leven lijnpiloot bij Brussels Airlines. “Mijn laatste vlucht voor Brussels Airlines dateert al van eind maart. Net voor de coronacrisis losbrak, ben ik immers nog op vakantie geweest met mijn vriendin. Dat is een goeie periode voor mij, net voor het drukke seizoen van de ballon- én luchtvaart van start gaat. Maar toen ik terugkwam van vakantie is de crisis begonnen.”

Folie in ballon?

En ook de ballonvaart ligt nu al zes weken helemaal stil. In normale tijden zouden er nu zowat dagelijks ballons opstijgen op de Grote Markt van Sint-Niklaas of op de andere permanente opstijgterreinen in Waasmunster en Stekene. “Zeker omdat het al wekenlang zo mooi weer is, mis ik dat heel hard. Er zijn al héél veel ideale dagen gepasseerd voor een ballonvlucht. Ik heb uiteraard begrip voor de maatregelen. Er wordt naar verluidt nagedacht over manieren om toch passagiers in de mand te krijgen. Er is een bedrijf bezig met een soort folie die tussen de verschillende compartimenten zou kunnen worden bevestigd. Laat ons hopen dat zoiets mogelijk wordt. In afwachting blijven we dus aan de grond. Wat ik nu doe? Vooral wat klusjes in huis. En wat dromen natuurlijk: als ik gewoon eens één vluchtje zou kunnen maken nu, gewoon eens even van de grond gaan...”

Ballonbedrijf

Vorige week kwam er ook nog eens de annulering van de Vredefeesten bij, één van de hoogtepunten van het jaar voor de ballonvaart. “Dat is echt héél spijtig. Al heel mijn leven is de ballonmeeting op de Vredefeesten een vaste afspraak. Het zal heel raar zijn, dat eerste weekend van september.”

Het gesloten luchtruim zorgt intussen ook voor lange wachtlijsten bij de ballonbedrijven in het Waasland, die het hele jaar door commerciële ballonvluchten aanbieden. Ook Spildooren heeft met C-Air Ballonvaarten zijn eigen ballonbedrijf. “Een ballonvlucht cadeau doen, is heel populair. Er stonden dan ook heel wat mensen te popelen om te gaan vliegen dit voorjaar. Ik heb de klanten verzekerd dat we sowieso gaan varen, van zodra het opnieuw kan. Ik ga er toch van uit dat de maatregelen zullen worden versoepeld en dat we dit jaar nog kunnen vliegen. Ik sta zelf te trappelen om zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken met een ontspannende vlucht!”

Lees ook:

Met luchtballon over slapende stad

Ballonvaarders stellen afstandsrecord scherper