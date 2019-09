Ballons kiezen in alle vroegte voor het Wase luchtruim: al zeker geen ballonloze editie van de Vredefeesten - Vandaag topdag Villa Pace met headliner Hooverphonic JVS

07 september 2019

15u08 0 Sint-Niklaas Een ballonloze editie worden deze Vredefeesten alvast niet. Zaterdagochtend in alle vroegte zijn de heteluchtballons en specialevormballons op de Grote Markt opgestegen. Vandaag is de topdag op de Vredefeesten en Villa Pace, met muziek op zes podia, met Hooverphonic als headliner op de Grote Markt om 21.30 uur.

Zaterdag begon met een mooie, blauwe hemel. Bij het opkomen van de zon rond 7 uur waren de weersomstandigheden ideaal voor een eerste vlucht. Tientallen ballons stegen op de Grote Markt op. Ook de eerste Sint-Niklase specialevormballon, de Wycam’s van Confiserie Thijs, maakte zaterdagmorgen zijn eerste vlucht. Een mooi spektakel voor vroege vogels. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de ballons zich zaterdagavond nog eens kunnen tonen aan het grote publiek.

Villa Pace

Vandaag is de topdag van het muziekfestival, met bands en artiesten op de zes podia. Headliner is Hooverphonic, om 21.30 uur op de Grote Markt. Een thuismatch voor Alex Callier en Raymond Geerts.

GROTE MARKT:

16:00-17:00 Kapitein Winokio

20:00-21:00 Jan Verstraeten

21:30-23:00 Hooverphonic

23:00-01:30 Dirk Stoops

’T PLEIN:

20:15-20:55 Newmoon

21:30-22:15 Raveyards

22:45-23:45 Stikstof

00:15-01:15 TaxiWars

DE NEST:

21:00-21:30 Every Stranger Looks Like You

22:15-23:00 Drahla (uk)

23:45-00:15 Haemers

01:15-02:00 Vandal X

CASTROHOF:

14:30-15:30 Meneer Beer en de Woeste Wolven

19:30-20:15 Spellbreakers

21:00-22:00 Raphael (it)

22:45-23:30 Omar Dahl

00:15-01:30 Baloji

DJ: Huna Sounds

KRANKENHAUS:

16:30-18:30 Sonar Soundlab

18:30-19:30 Fratello

19:30-21:00 Konna

21:00-22:30 AliA

22:30-00:00 Titia (nl)

00:00-01:30 Karawane

TERRAZZA: 14:00-17:00

Musica Mundi’s Young Talents

Leerlingen kamermuziek Kris Mathynssens