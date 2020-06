AZ Nikolaas rukt voortaan uit met nieuwe MUG Kristof Pieters

24 juni 2020

13u27 1 Sint-Niklaas In de Volvo-garage Van Kasteren in Sint-Niklaas mocht een delegatie van het AZ Nikolaas de sleutels in ontvangst nemen van een nieuwe MUG. Het is al de 5de keer dat de Volvo-dealer een MUG mag leveren aan het ziekenhuis.

Het bestuur van het AZ Nikolaas gaf de voorkeur aan een hybride Volvo XC90 met 250 pk. “Het voertuig werd verder uitgerust met het speciale Intervention Pack”, zegt sales manager Kristel Mertens. “Sterkere remmen, een verstevigde ophanging en chassis maken deze Volvo nog geschikter voor snelle én veilige spoedinterventies.”

Volvo van Kasteren is al jarenlang gespecialiseerd in het leveren van prioritaire voertuigen aan politiekorpsen en ziekenhuizen. “Onder meer omdat we onze wagens uitrusten met de nodige verstevigingen en extra software-aanpassingen. Daarnaast zorgt onze partner Priodrive voor intensieve opleidingen prioritair rijden zodat het MUG-team veilig op de plaats van interventie komt.”