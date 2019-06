AZ Nikolaas richt parking opnieuw in: uitbreiding capaciteit, nieuwe spoedparking en nieuwe inrit JVS

13 juni 2019

18u19 0 Sint-Niklaas Het AZ Nikolaas heeft de parking van de campus Lodewijk De Meesterstraat heringericht. De capaciteit voor bezoekers en patiënten is er verdubbeld, tot 135 parkeerplaatsen. Ook voor de spoed is er een nieuwe parking. De inrit verhuist van de Lodewijk De Meesterstraat naar de Hospitaalstraat.

Het AZ Nikolaas kampt in Sint-Niklaas al lange tijd met een tekort aan parkeerplaatsen. De campus Moerlandstraat beschikt over 322 plaatsen in de ondergrondse parking. Op de campus Lodewijk De Meesterstraat zijn er nu 135 plaatsen voor patiënten en bezoekers, 60 meer dan voordien. Door de afbraak van de appartementen van het voormalige woon-zorgcentrum Ter Wilgen aan de Hospitaalstraat kwam er extra ruimte vrij. “Om die vrijgekomen ruimte optimaal te benutten, hebben we de circulatie op de campus aangepast. De inrit van de parking, die tot op heden aan de Lodewijk De Meesterstraat lag, verhuist op maandag 17 juni naar de Hospitaalstraat. De uitrit blijft aan de Azalealaan. De parking werd herschikt en bestaat nu uit verschillende zones met in totaal 135 parkeerplaatsen, zestig meer dan voordien”, schetsen facilitair directeur Koen Neve en Joep Debie van AZ Nikolaas.

Spoedparking

Daarnaast is er aan de Hospitaalstraat een extra parking ingericht voor patiënten van de spoedgevallendienst. “Bij een spoedgeval kan men eerst naar de afzetzone van de dienst spoedgevallen rijden, waar men de patiënt kan aanmelden en plaats laten nemen in de wachtzaal. Parkeren doe je, tijdens je verblijf op spoedgevallen, gratis op de nieuwe spoedgevallenparking aan de overkant van de straat. Daarvoor is een ticket nodig dat wordt gevalideerd op de spoedgevallendienst.”

Voor patiënten en bezoekers die op de campus Lodewijk De Meesterstraat moeten zijn, ligt de inrit vanaf maandag in de Hospitaalstraat. “Als je enkel iemand komt brengen of ophalen, dan kan men tot aan de hoofdingang rijden en de parking met hetzelfde ticket binnen de 20 minuten gratis verlaten via de Azalealaan.”

Wie er langer blijft staan, zal niet méér betalen dan nu. “Aan de tarieven van de parking wijzigt niets. We bieden voortaan wél een 3-dagenkaart en een 5-beurtenkaart aan. Wie meermaals in het ziekenhuis moet zijn, kan aan een verminderd tarief gebruik maken van de parkings.” Via de nieuwe automaten is het voortaan ook mogelijk om met de bankkaart de parking in en uit te rijden.

“Alles zit nu vol”

Met deze vernieuwing heeft het AZ Nikolaas evenwel alle parkeermogelijkheden in de buurt uitgeput, op een achttal jaar voor de verhuis naar de stadsrand. “Dit is inderdaad allicht de laatste uitbreiding van de parking. Nu zit alles vol.” Voor het personeel, in totaal zo’n 1.800 medewerkers op beide campussen in Sint-Niklaas, beschikt AZ Nikolaas in de omgeving over 618 parkeerplaatsen. Die bevinden zich op aparte parkings aan het Brugsken, Peter Benoitstraat, Kalkstraat, Magnolialaan en aan De Spoele. “Voor artsen en medewerkers hebben we ook heel wat inspanningen geleverd om het aantal beschikbare parkeerplaatsen uit te breiden. Daarnaast mikken we op een stijging van het fietsgebruik, met subsidies uit het Pendelfonds.”