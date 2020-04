AZ Nikolaas na 4 weken coronacrisis: “Verdere inspanningen nodig om instroom van nieuwe patiënten te stoppen” Joris Vergauwen

15 april 2020

14u25 10 Sint-Niklaas Na vier weken coronacrisis ziet het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas dat er week na week meer patiënten het ziekenhuis verlaten na het doormaken van COVID-19. De instroom van nieuwe patiënten blijft echter nog hoog. “Pas als we die instroom kunnen stoppen, krijgen we weer zicht op een normale ziekenhuiswerking. Wij roepen de bevolking in de regio op om vol te houden. Zo kunnen wij samen de verspreiding en impact van COVID-19 in onze regio ook de komende periode onder controle houden”, klinkt het bij het AZ Nikolaas.

Positief voor het Waasland is dat het aantal hospitalisaties in onze regio lager ligt dan de nationale cijfers. “We zien dat het Waasland van bij de start van de crisis op 16 maart een merkelijk tragere aangroei kent van gehospitaliseerde COVID-19-patiënten. Het stijgende deel van de curve liep in ons ziekenhuis tot begin april en bereikte een maximum van 118 positieve en verdachte patiënten, wat een stijging met factor 8 betekent ten opzichte van de aantallen op 16 maart. De nationale curve bleef nog ongeveer een week langer stijgen en bereikte een maximum van 6.012 patiënten op 7 april, wat bijna 24 keer meer is dan op 16 maart”, meldt het AZ Nikolaas.

Ondertussen is zowel voor het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren als nationaal de zogenaamde plateaufase bereikt. “Sinds de laatste dagen kan met de nodige voorzichtigheid zelfs een licht dalende evolutie waargenomen worden.”

Maar: nog te veel nieuwe patiënten

Positief is ook dat er week na week meer patiënten het ziekenhuis verlaten na het doormaken van COVID-19. Helaas blijft het aantal nieuwe opnames in het Wase ziekenhuis wel nog vrij hoog. “Vorige week was er wel een daling, van 73 nieuwe opnames in de week van 30 maart tot 51 nieuwe opnames in de week van 6 april, maar het aantal nieuwe opnames blijft hoog, zelfs iets hoger dan de week van 23 maart toen er 48 nieuwe opnames waren. Er is op dit moment wel een beter evenwicht tussen ontslagen patiënten en nieuwe opnames, maar de plateaufase ontstaat vooralsnog niet uit een spectaculaire daling van het aantal nieuwe COVID-19-patiënten.” En net dat is natuurlijk wenselijk.

Instroom stoppen

“Een echte daling van het aantal patiënten in het ziekenhuis komt er pas als we de instroom kunnen stoppen. Dan pas krijgen we zicht op een normale ziekenhuiswerking, zonder de dagelijkse COVID-19-overlijdens, zonder de oncomfortabele en onpersoonlijke beschermingskledij en zonder de permanente angst om zelf ook door het virus gevat te worden. Wij betreuren het gedrag dat sommige mensen het voorbije weekend vertoonden. Zij stellen onze artsen en verpleegkundigen daarmee onnodig lang bloot aan werkomstandigheden en risico’s waar zij niet voor kiezen. Wij roepen de bevolking in de regio op om vol te houden. Zo kunnen wij samen de verspreiding en impact van COVID-19 in onze regio ook de komende periode onder controle houden.”

