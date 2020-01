AZ Nikolaas lanceert ‘AZN Boarding’: nieuwe app voor patiënten dagziekenhuis JVS

29 januari 2020

'AZN Boarding' is de nieuwe app voor patiënten van het dagziekenhuis van AZ Nikolaas. De app biedt zowel medische, financiële als praktische informatie voor patiënten.

Na een nieuwe website lanceert het AZ Nikolaas nu een gratis app voor patiënten die een behandeling of onderzoek ondergaan in het dagziekenhuis. ‘AZN Boarding’ heet die app, die zowel medische, financiële als praktische informatie aanbiedt.

“Wie de app opent, selecteert de behandeling en de datum van behandeling. Daarna verschijnt de informatie in chronologische volgorde op een tijdlijn. Een belangrijke meerwaarde van de app is het bieden van herinneringen. Afhankelijk van hoelang de patiënt verwijderd is van de dag van de ingreep, herinnert de applicatie welke stappen zeker niet mogen vergeten worden aan de hand van een push notificatie”, klinkt het.

Op dit moment is de app toegespitst op patiënten van het dagziekenhuis. “Op korte termijn zullen hier echter ook verblijvende ingrepen aan toegevoegd worden. We hopen in de toekomst een uitgebreid assortiment aan ingrepen in deze app te kunnen verzamelen zodanig dat zoveel mogelijk patiënten maximaal begeleid kunnen worden.”

Naast ‘AZN Boarding’ is er ook de ‘AZ Nikolaas App’, waar patiënten eenvoudig de consultatie- en contactinformatie van de artsen en afdelingen kunnen terugvinden.

De app ‘AZN Boarding’ is te downloaden in de App Store of via Google Play.