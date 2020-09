AZ Nikolaas en AZ Lokeren lanceren ‘Viva Velo’: “Medewerkers stimuleren om te pendelen met de fiets” Joris Vergauwen

24 september 2020

10u37 0 Sint-Niklaas Om meer medewerkers aan te zetten om met de fiets van en naar het werk te pendelen, lanceren het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren de campagne ‘Viva Velo’.

De twee Wase ziekenhuizen, die begin volgend jaar tot een echte fusie komen, willen verder inzetten op een actief fietsbeleid. Momenteel zijn er al enkele honderden fervente fietsers onder het personeel. 53 procent van hen woont op een afstand tussen 0 en 7,5 km van het werk, 37 procent tussen de 7,6 en 15 km. Slechts 10 procent woont verder dan 10 kilometer. Bijna de helft van de fietsende medewerkers heeft een elektrische fiets om die werkverplaatsingen te maken.

“We lanceren nu de campagne ‘Viva Velo’ om nog meer medewerkers aan te zetten om voor de fiets te kiezen”, klinkt het bij het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren. “We geloven dat de fiets het transportmiddel van de toekomst is. Daarom zetten we er ook sterk op in, zowel op vlak van voorzieningen - van fietsenstallingen tot douches, informatie als gezamenlijke activiteiten.”

Vorig jaar kreeg het AZ Nikolaas voor het fietsproject 198.900 euro subsidie uit het Pendelfonds. De subsidie bedraagt de helft van de totale fietsinvesteringen. Het ziekenhuis moet dus zo’n 400.000 euro investeren, om er die maximale subsidie van 198.900 euro voor te krijgen. Bedoeling was onder meer om nieuwe fietsenstallingen te bouwen, met plaats voor 565 fietsen en 84 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Momenteel bevinden de uitbreidingswerken van de bewaakte fietsenstallingen voor medewerkers zich in de laatste fase.