AZ Nikolaas en AZ Lokeren houden jobbeurs JVS

06 januari 2020

11u40 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 11 februari houden het AZ Nikolaas en AZ Lokeren een jobevent in Sint-Niklaas.

Iedereen krijgt op de jobbeurs de kans om de openstaande vacatures in detail te bekijken en met medewerkers te overleggen over de carrièremogelijkheden in de beide Wase ziekenhuizen, die onlangs een fusie zijn aangegaan. Het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren zijn met ruim 2.900 medewerkers de grootste werkgever in de regio. De ziekenhuizen zijn actief in Sint-Niklaas, Lokeren, Beveren, Temse, Hamme en Sint-Gillis-Waas. Bezoekers komen ook alles te weten over de ziekenhuizen als werkgever, aan de hand van interviews, filmpjes en enkele presentaties.

Het jobevent vindt plaats in hotel Serwir op dinsdag 11 februari van 18.45 tot 22.30 uur.

Info en inschrijven kan via www.aznikolaas.be en www.azlokeren.be.