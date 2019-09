AZ Nikolaas bezorgd over dringende hulpverlening door Oosterweelwerken: “Extra prioritair voertuig en mughelikopter nodig” Joris Vergauwen

05 september 2019

05 september 2019 - De impact van de nakende Oosterweelwerken baart AZ Nikolaas grote zorgen. De verkeersproblematiek dreigt het dringend transport van en naar het ziekenhuis ernstig te verstoren. AZ Nikolaas vraagt om een bijkomend prioritair voertuig, de Antwerpse ziekenhuizen zelfs voor een mughelikopter, mede ter ondersteuning van het Waasland, maar tot nu toe heeft de overheid die voorstellen niet goedgekeurd.

De werken voor de Oosterweelverbinding zijn in het voorjaar van start gegaan. Vanaf 2020 starten de meest ingrijpende werken, waarvoor op de E17 en E34 in het Waasland zware verkeershinder wordt verwacht. Het Wase ziekenhuis AZ Nikolaas maakt zich hier grote zorgen over. “Het dringend transport van en naar het ziekenhuis dreigt erg moeilijk te zullen verlopen. Niet alleen is de doorgang voor prioritaire voertuigen sterk belemmerd in beide richtingen, maar daarbovenop verhogen de wijzigende verkeerssituaties en bijbehorende files het risico op ernstige verkeersongelukken”, klinkt het.

Extra middelen

In het Waasland beschikt alleen AZ Nikolaas over een mugvoertuig, dat jaarlijks tot 2.500 ritten over het Wase grondgebied uitvoert. “Wanneer twee mug-oproepen gelijktijdig plaatsvinden, wordt voor de regio Linkeroever primair ondersteuning geboden vanuit Antwerpen. Zij nemen gemiddeld 600 interventies voor hun rekening binnen onze regio. Door de toenemende verkeersproblematiek dreigen de aanrijtijden echter op te lopen en zal de beschikbaarheid van de mug van AZ Nikolaas voor de rest van het Waasland afnemen, door die langere interventietijden. Een gelijkaardige problematiek zal zich manifesteren voor de Antwerpse mugs, die moeilijker het Waasland zullen bereiken en bijkomende vertraging zullen oplopen bij niet-prioritaire terugkeer naar hun standplaats.”

Het AZ Nikolaas pleit daarom voor de erkenning van een bijkomend prioritair voertuig, zoals een PIT of ‘Paramedisch Interventie Team’, voor het Waasland. “Dat is absoluut noodzakelijk. Zowel de federale overheid als de lokale politici werden hierover ingelicht. Ook de Antwerpse ziekenhuizen stelden naar aanleiding van de start van de Oosterweelwerken al voor om een mughelikopter in te schakelen, mede ter ondersteuning van het Waasland. Tot op heden werd helaas géén van beide voorstellen erkend noch gesubsidieerd.”