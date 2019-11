AZ Nikolaas behaalt opnieuw label ‘Baby Friendly Hospital’ JVS

19 november 2019

15u38 0 Sint-Niklaas Het AZ Nikolaas heeft opnieuw het label ‘Baby Friendly Hospital’ gekregen.

De federale overheid heeft het AZ Nikolaas opnieuw het label ‘Baby Friendly Hospital’ gegeven. Dat label werd in 1991 gelanceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en UNICEF. Het label geeft aan dat het ziekenhuis zowel de moeder als het kind de beste kansen geeft op welzijn en gezondheid. Het AZ Nikolaas is sinds enkele jaren de trotse drager van het label en dat blijft het ook al zeker tot 2023.

“Binnen het AZ Nikolaas dragen we baby- en kindvriendelijkheid hoog in het vaandel. We streven er naar dat ieder kind dat in het ziekenhuis op bezoek komt, op consultatie komt, onderzoeken moet ondergaan of opgenomen moet worden dezelfde kwaliteit van verzorging en omkadering krijgt”, klinkt het.

Het label wordt elke vier jaar opnieuw uitgereikt door de federale overheidsdienst Volksgezondheid.