Autovrije zondag in Sint-Niklaas: “Hoe gezellig is dit!” JVS

22 september 2019

18u57 0 Sint-Niklaas Een felle regenbui vaagde het meeste volk rond 17.30 uur weg uit de autovrije straten, maar tot dan was het heel gezellig geweest in een stadscentrum zonder auto’s in Sint-Niklaas.

“Zo zou het elke zondag moeten zijn. De straten aan de mensen geven, de kinderen zorgeloos laten spelen: hoe mooi en gezellig is zo’n autovrije zondag toch”, klonk het meermaals. Net als in bijna veertig andere steden en gemeenten werd ook in Sint-Niklaas zondagmiddag de auto verbannen uit het stadscentrum. Van 12 tot 19 uur was er geen verkeer mogelijk in een groot deel van de stadskern.

In heel wat straten was het voor een keer aangenaam stil. Tussen het Stationsplein en het Hendrik Heymanplein was er echter heel wat volk op de been en op de fiets. Van een feestmarkt op het Stationsplein, een grote speelzone op het Heymanplein, barbecue op de Grote Markt, acts en optredens op straat en overal overvolle terrassen: de Sint-Niklazenaren waren massaal van de partij op deze autovrije zondag.