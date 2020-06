Autoluwe straten en pleinen: stad stelt vrijdag horecaplan voor Joris Vergauwen

03 juni 2020

20u10 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur stelt vrijdag het horecaplan voor, waarmee het de heropstart van de horeca zo goed mogelijk wil begeleiden. Daarbij zullen een reeks straten en pleinen autoluw worden.

Al enkele weken bereidt de stad de langverwachte heropening van de horeca voor. Vrijdag wordt het hele horecaplan voorgelegd aan de horeca. Er komen een hele reeks ingrepen aan die er moeten voor zorgen dat er voldoende ruimte is voor horecazaken om hun terras uit te breiden. Zo zullen sommige straten en pleinen autoluw worden de komende maanden. Al bekend is het deel van het Stationsplein aan de kant van de Stationsstraat, waar zich de meeste horecazaken bevinden, en wellicht een deel van de Grote Markt. Voor andere straten en pleinen is het nog even afwachten.

Op het Regentieplein wordt er alvast uitgekeken naar de plannen van de stad. De vijf horecazaken Tartinneke, Strafbar, ‘t Goe Gevoel, Bar Marcel en Het Leugenpaleis hopen dat er op het plein de nodige ruimte kan worden gecreëerd. “We hebben met vijf zaken overlegd en een voorstel gedaan naar de stad. Het zou mooi zijn als het Regentieplein een stuk autoluw wordt en we het plein zelf ook kunnen benutten, samen met alle horecazaken. Zo zou het op het mooiste plein van Sint-Niklaas alsnog een heel mooie zomer kunnen worden”, klinkt het bij de uitbaters op het Regentieplein.