Autobestuurder vlucht voor politiecontrole en crasht met auto JVS

26 januari 2020

16u01 0 Sint-Niklaas Een autobestuurder die onder invloed was van drugs is zaterdagnacht rond 4 uur gecrasht ter hoogte van warenhuis Lidl aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Niklaas. Daarvoor was hij op de vlucht gegaan voor een politiecontrole.

De gedrogeerde bestuurder wilde in de nacht van zaterdag op zondag om 3.50 uur een politiecontrole ontlopen. Hij sloeg met zijn auto op de vlucht, maar crashte in de Antwerpsesteenweg, ter hoogte van Lidl. Ook na dat ongeval probeerde hij nog te voet te vluchten. De politie kon de man evenwel inrekenen.

Na controle bleek hij niet alleen onder invloed te zijn van verdovende middelen, maar had hij ook drugs op zak. Hij werd opgesloten in de cel, maar weigerde tot zondag een verklaring af te leggen. Hij wordt allicht voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.