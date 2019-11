Auto vat vuur door defect aan motor Kristof Pieters

21 november 2019

12u42 0 Nieuwkerken-Waas De brandweer moest donderdagochtend rond 9 uur uitrukken voor een autobrand in de Vrasenestraat in Nieuwkerken.

Het vuur ontstond aan het motorcompartiment van de wagen. Enkele omstaanders probeerden met poederblussers de brand te blussen. De brandweer van de post Sint-Niklaas was snel ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. De schade aan de wagen is wel aanzienlijk.