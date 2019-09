Auto maakt koprol op klaverblad, bestuurder kiest hazenpad Kristof Pieters

22 september 2019

10u59 3 Sint-Niklaas Zondagochtend verloor de bestuurder van een Hyundai de controle over zijn voertuig op het klaverblad in Sint-Niklaas. De chauffeur was nergens meer te bespeuren toen de hulpdiensten arriveerden.

Het ongeval gebeurde op de afrit van de E17 komende uit Gent richting N16. De wagen slipte, kwam in de berm terecht en sloeg daar over kop. De auto bleef op zijn dak liggen. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen klauteren en koos het hazenpad. Er waren geen getuigen van het ongeval. Een passant zag de wagen liggen, maar durfde voor zijn eigen veiligheid niet stoppen. Hij verwittigde wel de hulpdiensten die niet veel later al arriveerden. Zij troffen niemand meer aan. In de wagen speelde erg luide muziek en er lagen heel wat persoonlijke spullen waaronder ook een identiteitskaart. Het zal dus niet veel moeite kosten om de chauffeur te identificeren. In en rond de wagen lagen ook heel wat lege blikjes en flesjes van alcohol. Het vermoeden bestaat dan ook dat de bestuurder onder invloed was en het daarom op een lopen zette. Wat ook opviel was de staat van de banden van het voertuig. De twee voorwielen hadden amper nog een profiel wat waarschijnlijk bijgedragen heeft aan het ongeval. De afrit Temse was gedurende een half uur afgesloten voor het verkeer.