Auto kantelt op boordsteen van oprit klaverblad Kristof Pieters

30 september 2019

10u01 6 Sint-Niklaas Op het klaverblad van de E17 in Sint-Niklaas is maandagochtend een auto gekanteld nadat de bestuurder de controle verloor en tegen de boordsteen aanreed. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Het ongeval gebeurde maandagochtend om iets na 8 uur. De bestuurder van een Peugeot 207 verloor in de bocht komende van de N16 uit de richting van Sint-Niklaas naar Antwerpen de controle over zijn wagen. Na een slip reed de auto in op de boordsteen links van de weg. Daarbij kantelde de wagen en bleef op zijn zij liggen. Een getuige hielp de bestuurder, een jonge man, uit de zwaar beschadigde wagen. Hij liep geen verwondingen op. Zijn wagen daarentegen was rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van brokstukken en gelekte vloeistoffen die op het wegdek terecht kwamen. De verkeershinder bleef beperkt.