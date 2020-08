Auto gestolen van oprit aan Hertjen door sleutel vanop afstand te kopiëren Kristof Pieters

16 augustus 2020

17u02 3 Sint-Niklaas Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto gestolen van een oprit. De wagen stond voor de deur geparkeerd van een woning aan het Hertjen in Sint-Niklaas. De diefstal gebeurde om 3.52 uur en werd ’s ochtends rond 9 uur vastgesteld.

Het gaat om een Peugeot 3008 met als nummerplaat 1-TVX-415. De wagen werd een uur na de diefstal reeds aan de grens met Frankrijk gespot in Rekkem. Het gaat om een zogenaamde ‘keyless’ diefstal. Eén van de dieven staat in de buurt van de sleutel en met een versterker stuurt vervolgens het signaal van die sleutel door naar de andere dief, die naast de auto staat. Vervolgens stapt de dief in en rijdt hij ervandoor.