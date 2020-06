Auto gaat over de kop na aanrijding met ijskar Kristof Pieters

24 juni 2020

23u12 8 Sinaai Op het Wijnveld in Sinaai is woensdagavond een auto over de kop gegaan na een aanrijding met een ijskar. De bestuurder werd gewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Elzenstraat. Een bestuurder van een KIA werd verrast door de traag rijdende ijskar en knalde op de achterzijde van het voertuig. De chauffeur verloor hierna de controle over zijn voertuig dat vervolgens over de kop ging. De wagen bleef op zijn dak liggen. De bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen. De ijskar van Pitz-ijs was zwaar gehavend en moest eveneens getakeld worden.