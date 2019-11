Auto crasht tegen verlichtingspaal na joyride op parking recreatiedomein De Ster Kristof Pieters

23 november 2019

16u43 0 Sint-Niklaas Het onderhoudspersoneel van het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas stelde zaterdag vast dat er een zwaar beschadigde auto op de parking was gecrasht tegen een verlichtingspaal. Vermoedelijk gebeurde dit na een joyride.

De beschadigde wagen stond in de omgeving van de hoofdingang in de Brokkelingenstraat. De Citroën stond met brandende lichten stil, van de bestuurder en eventuele andere inzittenden ontbrak elk spoor. Slipsporen op de parking en in het gras verraden dat het voertuig waarschijnlijk gebruikt werd om te joyriden op de parking. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en reed ook lek op een betonblok. Wanneer de feiten zich exact afspeelden is niet gekend. De politie onderzoekt de zaak en gaat ook bewakingsbeelden opvragen in de omgeving van het recreatiedomein.