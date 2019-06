Auto botst tegen boom in Tassijnslaan Kristof Pieters

06 juni 2019

11u39 0 Sint-Niklaas In de Tassijnslaan in Sint-Niklaas botste donderdagochtend rond 9 uur een auto tegen een boom. Er vielen geen gewonden maar de wagen raakte wel zwaar beschadigd.

De bestuurder van de Citroën Berlingo wou komende uit de richting van Haasdonk rechtsaf slaan om de Jagersdreef in te rijden maar maakte daarbij een stuur- of inschattingsfout. De wagen belandde naast de weg en botste tegen een boom. De chauffeur en zijn passagier bleven ongedeerd, maar de wagen raakte zwaar beschadigd en was niet meer rijvaardig. Hinder voor het verkeer was er niet.