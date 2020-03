Auto belandt op zijn dak naast N41 na slipper Kristof Pieters

17u05 0 Sint-Niklaas Op de N41 in Sint-Niklaas belandde maandagmiddag omstreeks 14.45 uur een personenwagen op zijn dak in de gracht naast de weg. De bestuurster verloor in de bocht net voor de rotonde de controle over haar wagen.

Het voertuig raakte een hoge boordstenen en sloeg vervolgens over kop. In de wagen zaten ook twee jonge kindjes. Een van hen liep een kleine snijwond op aan een hand, maar verder bleven zowel de kinderen als de mama ongedeerd. Een ziekenwagen kwam preventief ter plaatse. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld, er was geen verkeershinder.

Op deze plaats gebeurden in het verleden al vaker ongevallen. Bij regenweer kan het er gevaarlijk glad zijn.