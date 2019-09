Asfaltwerken op N41 en in Leon Scheerderslaan (R42) vanaf maandag: twee weken ernstige verkeershinder JVS

24 september 2019

16u09 0 Sint-Niklaas Op maandag 30 september starten herstellingswerken op de N41 en in de Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan (R42) in Sint-Niklaas. Over een afstand van 2,5 kilometer wordt er nieuw asfalt gelegd. De werken zullen twee weken duren.

De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Een aannemer vernieuwt in totaal 2,5 km asfaltverharding op de N41 en in de Leon Scheerderslaan/Guido Gezellelaan (R42). De rijweg wordt volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid in de beide richtingen. De werken starten op maandag 30 september voor de ochtendspits.

De aannemer vernieuwt het stuk asfalt van de N41 van de Heimolenstraat tot voor de rotonde met de Tuinlaan. Daarnaast worden de Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan heraangelegd tussen de rotonde met de Hoge Bokstraat en de Plezantstaat (N403). Om het rijcomfort te verbeteren, wordt een nieuwe onderlaag en toplaag gelegd. De werken duren in totaal twee weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeershinder

Om de hinder te beperken, worden beide wegvakken tegelijkertijd aangepakt. Dat zal behoorlijk wat verkeershinder veroorzaken. Het verkeer wordt omgeleid via de E17-afrit Sint-Niklaas-Centrum, de N16, N70 naar de Singel (R42) en de Plezantstraat (N403), in beide richtingen.

Info: www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas.