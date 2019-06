Asfaltwerken op E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas: hinder op snelweg tijdens twee weekends JVS

06 juni 2019

13u33 0 Sint-Niklaas Op vrijdag 14 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltwerken op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. De aannemer werkt gedurende twee opeenvolgende weekends in de rijrichting van Antwerpen. Het verkeer moet over twee versmalde rijvakken. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De politie zal extra waakzaam zijn en snelheidscontroles uitvoeren.

De werken worden uitgevoerd tijdens de weekends van 14-16 juni en 21-23 juni, om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Het wegdek van de E17 richting Antwerpen krijgt een nieuwe asfaltlaag vanaf de afrit Waasmunster tot aan de splitsing met de parallelweg in Sint-Niklaas. Ook de oprit Waasmunster wordt volledig heraangelegd. De rijrichting Gent is eerder al aangepakt. Na deze werken zal in totaal 8 kilometer nieuwe snelweg aangelegd zijn.

Tijdens de werken zal het verkeer op E17 richting Antwerpen gedurende twee weekends na mekaar over twee versmalde rijstroken rijden. Het verkeer richting Gent ondervindt geen hinder.

Fase 1: 14-16 juni

Van vrijdagavond 14 juni om 19 uur tot maandagochtend 17 juni om 6 uur vernieuwt de aannemer het asfalt op rechterrijstrook en de pechstrook. Het verkeer richting Antwerpen rijdt over twee versmalde rijstroken. De oprit Waasmunster gaat dicht. De afrit Waasmunster blijft open. De parallelweg in Sint Niklaas wordt afgesloten waardoor de afritten Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum niet bereikbaar zijn voor het verkeer op de E17 vanuit Gent. Het verkeer moet doorrijden op de E17 tot het op- en afrittencomplex in Haasdonk en kan daar keren.

Fase 2: 21-23 juni

Van vrijdagavond 21 juni om 19 uur tot uiterlijk maandagochtend 24 juni om 6 uur vernieuwt de aannemer het asfalt op de midden- en linkerrijstrook. Het verkeer richting Antwerpen rijdt over twee versmalde rijstroken. De oprit Waasmunster gaat dicht. De afrit Waasmunster blijft open. Op maandagochtend 24 juni vóór de ochtendspits zullen alle rijstroken terug open zijn.