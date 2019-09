Asfalteringswerken op N16 brengen veel verkeershinder met zich mee, maar werken verlopen zeer vlot Kristof Pieters

12 september 2019

16u26 0 Sint-Niklaas De asfalteringswerken op de N16 in Temse en Sint-Niklaas verlopen dankzij de goede weersomstandigheden zeer vlot. Tegen vrijdagmiddag zal de rijbaan richting Sint-Niklaas weer volledig beschikbaar zijn.

Goed nieuws dus, want zowel gisteren als vandaag veroorzaakten de werken ellenlange files op de N16 richting Wase hoofdstad. Tijdens de avondspits woensdagavond reikte de file tot een heel eind over de Scheldebrug in Bornem met een wachttijd van bijna anderhalf uur en ook donderdagmiddag stond het verkeer al aan te schuiven vanaf de brug.

Alle verkeer moet tijdens de werken over één rijstrook tussen het kruispunt van de Hoogkamerstraat in Temse en het kruispunt met de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas. Bovendien zijn de op en afritten aan het klaverblad met de E17 afgesloten. De aannemer vervangt over een afstand van 2,8 kilometer het asfalt op beide rijstroken. Tegen vanavond zal het laatste stuk weg geasfalteerd zijn. Vrijdagochtend brengt een aannemer de wegmarkeringen aan waardoor men de rijbaan nog voor de avondspits zal kunnen openstellen.