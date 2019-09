Asbesthoudende materialen liggen onbeschermd op dak vredegerecht: “Al vier keer gevraagd om in te grijpen” JVS

05 september 2019

09u54 0 Sint-Niklaas De Regie der Gebouwen werkt vanaf 16 september verder aan het dak van het oude vredegerecht aan de Kazernestraat in Sint-Niklaas. Al sinds het voorjaar ligt het onderdak met asbesthoudende materialen er onbeschermd bij, wat in de buurt en bij de stad tot bezorgdheid leidt.

Bij de renovatie van het oude vredegerecht zijn de dakpannen in het voorjaar verwijderd. Tot nu toe is het asbesthoudend onderdak onbeschermd blijven liggen. “Het gaat om hechtgebonden asbestmaterialen, dus er zijn geen asbestvezels die vrijkomen”, klinkt het bij de Regie der Gebouwen.

Toch is niet iedereen daar blij mee. Al in april lieten bewoners van de Kazernestraat weten dat ze bezorgd zijn. Daarop heeft ook het stadsbestuur de Regie der Gebouwen aangemaand om het dak zo snel mogelijk af te werken. “Tot vier keer toe zelfs. In mei heeft de Regie der Gebouwen op één van onze aanmaningen geantwoord dat de verwijdering van de asbestplaten in de tweede helft van juni ging gebeuren. Deze boodschap hebben we toen ook aan de buurtbewoners doorgegeven. Helaas is er tot op heden niks gebeurd”, aldus schepen Wout De Meester (Groen).

Intussen heeft de Regie der Gebouwen laten weten dat de aannemer zal starten met de verwijdering op 16 september. “Maar we betreuren natuurlijk dat een lokale overheid een hogere overheid tot vier keer toe moet wijzen op zijn verantwoordelijkheid”, aldus de schepen. Volgens de Regie der Gebouwen liep de dakrenovatie vertraging op omdat er bijkomende werken nodig zijn.