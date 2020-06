Asbest binnenbrengen in recyclageparken kan opnieuw vanaf 14 juli Joris Vergauwen

14u44 0 Sint-Niklaas Vanaf 14 juli is het weer mogelijk om asbesthoudend afval binnen te brengen in de recyclageparken van MIWA.

De voorbije coronamaanden kon er een hele tijd geen asbest ingezameld worden. Vanaf 14 juli is dat weer mogelijk. Dan mogen de zes recyclageparken van MIWA terug asbestcement aanvaarden. Bedoeling is om dat asbestafval goed te verpakken, zodat er geen stofvorming ontstaat bij het transport. Vanaf 14 juli zijn in de recyclageparken ook weer de mini-asbestzakken voor 1,5 euro per stuk verkrijgbaar, net als de transparante plaatzakken voor 3 euro per stuk. De asbestfractie bevindt zich in de betalende zone van de recyclageparken.

Asbestophaling aan huis

MIWA organiseert ophalingen aan huis voor asbesthoudende golfplaten tot 50 m² voor particulieren en jeugd- en sportverenigingen. Dankzij de subsidie van de Vlaamse overheid kan dit voor een beperkt bedrag. Meer info op de website van MIWA.