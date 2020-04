Archeologen ontdekken sporen van Romeinse graven en woonhuizen in toekomstig park van Nieuwkerken Joris Vergauwen

22 april 2020

19u25 0 Sint-Niklaas Bij archeologische opgravingen in het toekomstig park van Nieuwkerken heeft Erfpunt enkele unieke vondsten gedaan. Het gaat om Romeinse crematiegraven en sporen van een vijftal woonhuizen uit de late ijzertijd.

Sinds enkele weken voert het onderzoeksteam van Erfpunt, de Wase onroerenderfgoeddienst, een opgraving uit op de locatie van het toekomstige gemeentepark van Nieuwkerken. Proefsleuven hadden er eerder al de aanwezigheid uitgewezen van een aantal Romeinse crematiegraven en gebouwstructuren. “Intussen werd een tiental van de graven in detail onderzocht. Ze bevatten, naast houtskool van de brandstapel en zeer kleine botrestjes van de overledene, ook scherven van vaatwerk dat aan de overledene werd meegegeven. Daarnaast is ook de vondst van maar liefst vijf woonhuizen uit de late ijzertijd, wellicht ergens tussen 250 v.Chr en 50 v.Chr., bijzonder interessant. Dit is de periode net vóór de Romeinse overheersing van onze gewesten, en daar is tot dusver zeer weinig over geweten. Wellicht behoorden de woonhuizen toe aan een clan of familie die hier verscheidene generaties lang boerde en vee hield”, meldt Erfpunt.

De gebouwen waren volledig in vergankelijke materialen zoals hout, leem en stro opgetrokken en lieten slechts verkleuringen na op de plaats waar de palen stonden. “Dat neemt niet weg dat de gebouwplattegronden erg leerrijk zijn. Ze zijn namelijk van een type dat buiten het Waasland slechts gekend is uit de Antwerpse Kempen en zuidelijk Nederland. Sommige van de plattegronden zijn bovendien zo goed bewaard dat een aantal bouwtechnische details te onderscheiden zijn die tot dusver nog nergens waren vastgesteld.”

De onderzoekers van Erfpunt, die sinds begin vorige maand met een subsidie van de Vlaamse overheid werken aan een diepgravend syntheseonderzoek naar dit specifieke gebouwtype, zijn zeer opgetogen met deze aanwinst. “Ze kunnen mogelijk licht doen schijnen op een duister, maar cruciaal scharniermoment in onze geschiedenis: de overgang van het tijdperk van de ‘oude Belgen’ naar dat van de Romeinen.”