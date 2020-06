Appartementsgebouw half uurtje geëvacueerd door rookontwikkeling van vergeten kookpot Kristof Pieters

14 juni 2020

11u01 2 Sint-Niklaas In het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas werd zaterdagmiddag rond 16.30 uur een rookontwikkeling in de gang op de tiende verdieping van een appartementsgebouw.

Terwijl de brandweer op zoek ging naar de oorzaak van de rookontwikkeling begon de politie met deels ontruimen van het gebouw. Alle bewoners vanaf de tiende verdieping werden gevraagd om naar beneden te komen. In totaal moesten een honderdtal bewoners hun flat even verlaten. Na een 10-tal minuten kon de brandweer in een appartement de oorzaak vinden. De bewoner was een kookpot op het fornuis vergeten. De flat liep lichte rookschade op en werd geventileerd. Enkele bewoners hadden wat last van de rook maar niemand moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Na een half uur kon iedereen weer terug in het gebouw.