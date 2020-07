Appartement loopt zware schade op nadat boiler in bergruimte vuur vat Kristof Pieters

05 juli 2020

17u14 0 Sint-Niklaas Een appartement op de hoek van de Papenakkerstraat met de Ankerstraat in Sint-Niklaas heeft zondag heel wat schade opgelopen bij een brand.

De brandweer werd opgeroepen voor een brand in de bergruimte van de flat op de derde verdieping. De bewoners, een man en een vrouw, konden hun woonst veilig verlaten. Ze werden in de ziekenwagen gecontroleerd op rookintoxicatie omdat ze wel wat rook ingeademd hadden, maar hun toestand was niet zorgwekkend. Alle aanwezige bewoners van het gebouw -een twintigtal personen onder wie een tiental kinderen- werden uit voorzorg gevraagd hun flat tijdelijk te verlaten. De brandweer had de brandhaard snel onder controle. Het vuur ontstond in een bergruimte door een technisch defect aan een boiler die vuur vatte. Ook een wasmachine vatte vuur. Door de vlammen sprong ook een waterleiding waardoor er naast roetschade ook heel wat waterschade ontstond in de getroffen flat. De bewoners kregen tijdelijk een andere woning toegewezen.