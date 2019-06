Anderstaligen op pad met ‘Radio Babbelonië’ JVS

20 juni 2019

15u25 0 Sint-Niklaas Een groep anderstaligen uit Oost-Vlaanderen heeft een opleiding gevolgd als radiomaker bij Vormingplus, bij het project ‘Radio Babbelonië’. De meesten waren journalist in hun thuisland, onder meer in Syrië, Ethiopië, Marokko en Rusland.

De anderstaligen volgden een opleiding bij radiomaker Tjhoi Ng Sauw, docent radiotaal aan de VUB en voormalig journalist bij Radio 1. ‘Radio Babbelonië’ is een samenwerking tussen Vormingplus Waas en Dender en Vormingplus Vlaamse Ardennen, met de financiële steun van het Agentschap Integratie en Inburgering. “We hebben vooral mensen met een migratie-achtergrond bereikt, waarvan de meesten ook journalistieke ervaring hadden in hun thuisland. Onze redactieleden komen onder meer uit Rusland, Italië, Ethiopië, Syrië, Turkije, Moldavië en Marokko. Met in totaal twaalf mensen zijn we op pad geweest om radio te maken. Het gaat om een 20-tal korte reportages in zes Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Tegelijk konden deze mensen uiteraard Nederlands leren.”

Leerschool

Voor krantenjournaliste Najat uit Marokko, radiomaker Khaled uit Syrië en redactrice Valeriya uit Rusland was het een mooie leerschool. “We hebben grote stappen kunnen zetten. Het was niet makkelijk om als anderstalige aan de slag te gaan, maar net daardoor hebben we op korte tijd enorm veel bijgeleerd. En misschien kunnen we hier in België wel op deze ingeslagen weg verdergaan.”

De redactieleden van Radio Babbelonië trokken ook naar de VRT, waar ze een rondleiding kregen. “Als anderstalige een reportage maken in het Nederlands mag je niet onderschatten: hoe de melodie van een taal kan verschillen, wanneer je best een rustpunt inlast of hoe moeilijk het is als bepaalde Nederlandse klanken niet bestaan in je eigen taal. Het mooie aan dit project was dat het niet alleen om taal ging, maar ook om sociale betrokkenheid, engagement en participatie”, klinkt het bij Vormingplus.

Check de radioreportages hier.