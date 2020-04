Anderhalf uur aanschuiven aan recyclagepark in Nieuwkerken Joris Vergauwen

07 april 2020

14u32 0

Sint-Niklaas De recyclageparken van afvalintercommunale MIWA zijn dinsdag weer open gegaan. In Nieuwerken stonden er vanmiddag rond 13.30 uur zo'n veertig voertuigen aan te schuiven, goed voor een wachttijd tot anderhalf uur.

Dinsdagmiddag rond half 2 stond er aan het recyclagepark in Nieuwkerken al een lange rij te wachten. Meer dan veertig voertuigen vormden een wachtrij in de KMO-zone. De wachttijd liep er op tot anderhalf uur. “Het is meteen echt héél druk vandaag”, klonk het bij de MIWA-medewerkers in het recyclagepark.

De politie hield toezicht in de omgeving. Dat zal ook de komende dagen nog gebeuren. De toegangsweg naar het recyclagepark verloopt ook anders dan normaal, om conflicten in het verkeer te vermijden.

MIWA heropende de recyclageparken in Nieuwkerken, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster dinsdag om 13 uur. Net als in alle andere gemeenten werd gevraagd om een bezoek uit te stellen als het niet dringend is. De toegang tot de parken verloopt immers ‘gedoseerd’. Maar een beperkt aantal bezoekers wordt tegelijkertijd op het park toegelaten. In Sint-Niklaas is bovendien slechts één van de twee recyclageparken open, in deelgemeente Nieuwkerken. Het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas blijft gesloten, door de uitbreidingswerken die er aan de gang zijn.