Amerikanen laten Sint-Niklase riolen los: fiscaal avontuur met ‘cross border lease’ vervroegd beëindigd - “Zwaard van Damocles boven de stad is weg” Joris Vergauwen

25 september 2019

16u12 0 Sint-Niklaas Sint-Niklaas is weer baas over zijn eigen riolen. Het opmerkelijke fiscale avontuur met de cross border lease-transactie dat de stad met een Amerikaanse investeerder aanging in 2004 en dat nog liep tot 2036 is vervroegd beëindigd. Het had heel fout kunnen aflopen voor de stadskas. “Maar die dreiging is nu gelukkig voorbij”, stelt schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA). De operatie heeft de stad tussen de 7,5 à 8 miljoen euro opgebracht, volgens voormalig burgemeester Freddy Willockx (sp.a), die betrokken was bij de beëindiging van de transactie.

Maandagavond hebben de financiële en juridische raadgevers van de stad en de Amerikaanse investeerder The Fifth third Leasing Company de cross border lease-transactie voortijdig beëindigd. Daarmee komt een einde aan een opmerkelijke fiscale operatie met een Amerikaanse investeerder die startte in 2004, met als inzet de eigen riolen. Daarbij werd gebruik gemaakt van een fiscaal achterpoortje in de Verenigde Staten. Via een sale-and-leaseback-formule verkocht Sint-Niklaas zijn riolen aan de Amerikaanse investeerder om ze nadien terug te huren en zo samen het fiscaal voordeel op zak te steken. De ‘cross border lease’ liep nog tot 2036, maar is nu vervroegd beëindigd. Ook voor Hamme en Dendermonde, die mee in de transactie stapten, is de situatie nu uitgeklaard.

“Ik ben heel opgelucht”, stelt schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA). “Vanaf 2013 heeft de stad geprobeerd om de transactie stop te zetten, maar dat lukte niet. De voorbije week is alles in een stroomversnelling gekomen. De huidige marktomstandigheden bleken optimaal voor een voortijdige beëindiging.”

De financiële crisis van 2008 zorgde ervoor dat de transactie in zwaar weer terecht kwam. De twee banken, AIG en Dexia, die borg stonden voor de transactie gingen over de kop. De Vlaamse overheid kwam uiteindelijk tussen met een waarborg om Sint-Niklaas, Hamme en Dendermonde niet met een mogelijk financieel fiasco op te zadelen. “Het was een zwaard van Damocles dat jarenlang boven ons hoofd hing”, aldus schepen Buysrogge. “De toenmalige bestuurders van de stad hebben een groot risico genomen. Daar kon je je veel vragen bij stellen, wat wij als partij indertijd ook hebben gedaan. Wij vonden het geen goed idee om ons eigen patrimonium via een Amerikaanse fiscale constructie tijdelijk te verkopen. Nadien is ook gebleken wat de risico’s waren. Gelukkig hebben we het nu op een budgettair fatsoenlijke manier afgehandeld. De 6 miljoen euro die we er indertijd voor kregen, is besteed aan de bouw van nieuwe rusthuizen van het OCMW. En zonder uitstapkosten is de transactie nu stopgezet. Een belangrijk gegeven, op een moment dat we volop bezig zijn met de meerjarenbegroting vast te leggen.”

Freddy Willockx (sp.a), die destijds als burgemeester de operatie mee opzette, heeft nu ook geholpen om de transactie te beëindigen. “Het risico bleek te groot, dat moet ik erkennen. We hebben het echter goed opgelost. De stad zal er 7,5 à 8 miljoen euro netto aan hebben verdiend.”