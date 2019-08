Ambachtslui tonen vakmanschap Yannick De Spiegeleir

18 augustus 2019

16u53 0 Sint-Niklaas Op verschillende locaties in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen kon je dit weekend vakmannen – en vrouwen aan het werk zien tijdens het Ambachtelijk Weekend.

Het jaarlijkse evenement, dat toe was aan zijn 39e editie, brengt creatievelingen, kunstenaars en hobbyisten samen. Dit jaar was het thema ‘Vlaamse Meesters’ de rode draad. Om alle verschillende locaties te ontdekken stippelden Toerisme Waasland en de deelnemende gemeenten een speciale fietsroute uit voor het Ambachtelijk Weekend.

In Ontmoetingscentrum Boudelo in Klein-Sinaai (Stekene) konden bezoekers onder meer handgemaakt leder, borduurwerk en juwelen ontdekken. Het Ambachtelijk Weekend biedt bovendien een kans om bijzondere locaties te ontdekken zoals de Abdij Roosenberg in Waasmunster of de beeldentuin in Temse. In Lokeren was er onder meer aandacht voor kalligrafie, het inmaken van groenten en fruit, maar ook een demonstratie ambachtelijk bier brouwen. Ook in de Wase hoofdstad Sint-Niklaas en haar deelgemeenten was het Ambachtelijk Weekend duidelijk aanwezig in het straatbeeld met onder meer een vlaggencampagne. Een reeks van vijf beelden van traditionele ambachten – houtsnijwerken, spinnen, mandenvlechten, kantklossen en boetseren – moest de toeschouwers warm maken voor het evenement. In de Sint-Nicolaaskerk liet de professionele restaurateur Franka Lutin zien hoe schilderijen van oude meesters worden geconserveerd voor het nageslacht.