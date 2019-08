Ambachtelijk Weekend: voor het eerst meer dan honderd Sint-Niklase deelnemers JVS

13 augustus 2019

18u18 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus vindt het Ambachtelijk Weekend plaats in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Voor het eerst zijn er meer dan honderd deelnemers in Sint-Niklaas.

Het Ambachtelijk Weekend staat dit jaar helemaal in het teken van de Vlaamse Meesters. In de Sint-Nicolaaskerk bijvoorbeeld demonstreert de professionele restaurateur Franka Lutin hoe schilderijen van oude meesters worden bewaard voor het nageslacht. Maar ook beeldhouwen, houtbewerking en keramiek, glaskunst, juweelontwerp en edelsmeedkunst, schilderen, tekenen en kalligrafie, bloemschikken tot creatief knutselen staan in de kijker, op heel veel plaatsen. Voor het eerst doen in Sint-Niklaas niet minder dan 100 ambachtslui mee.

In Sint-Niklaas zijn er drie fietslussen uitgetekend naar de deelgemeenten en er is een wandelroute voor de stadskern. Die werden gebundeld in een brochure, die gratis verkrijgbaar is in het toeristisch infokantoor en in de deelgemeentehuizen.

De 39ste editie van het Ambachtelijk Weekend vindt plaats op zaterdag 17 augustus van 12 tot 18 uur en op zondag 18 augustus van 10 tot 18 uur. Info: www.ambachtelijkweekend.be/gemeentes/sint-niklaas.