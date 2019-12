Alles klaar voor vier weken schaatsplezier: 675 m² grote ijspiste op Grote Markt gaat vrijdag open JVS

12 december 2019

17u40 0 Sint-Niklaas Op de Grote Markt van Sint-Niklaas gaat vrijdag de ijspiste open. Tot en met zondag 12 januari valt er heel wat te beleven op en rond de 675 m² grote overdekte ijspiste naast het stadhuis, met ook een grote chalet én een restaurant. Met deze keer een transparante overkapping en een groot terras tussen de chalet en het ijs moet het er nog aantrekkelijker worden de komende weken.

Al voor het elfde jaar op rij staat er een grote ijspiste op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Uitbaters zijn Bram Lanoye en Dirk Van de Merckt, die de komende weken meer dan 20.000 schaatsers mogen verwachten. De schaatspiste is 45 meter lang en 15 meter breed, dus goed voor 675 m² ijs, waarin ook ruimte is afgebakend voor een kinderpiste met schaatshulpjes.

De ijspiste in Sint-Niklaas heeft altijd al een overkapping gehad, geen overbodige luxe in dit regenachtige land. “Deze keer is de overkapping doorzichtig, wat de schaatsbeleving nog groter maakt, met het zicht op het stadhuis. En er is opnieuw feestelijke verlichting en aangepaste muziek. Kortom, het is schaatsen op een heel bijzondere manier”, klinkt het bij de uitbaters.

Een goeie ingreep is ook dat de ijspiste en de winterchalet nu op één niveau zijn ingericht, waardoor het één geheel vormt. “We hadden de voorbije jaren vaak fietsers en zelfs bromfietsers die tussen de chalet en de ijspiste reden. Dat is niet de bedoeling en dat is ook gewoon gevaarlijk. Dat is hiermee verleden tijd. We hebben nu een veel groter terras. En voordeel is ook dat je vanuit de winterchalet een beter zicht hebt op de schaatsers.”

Intussen lopen de reservaties van scholen, jeugdbewegingen en verenigingen binnen. “We hebben echt al heel veel reservaties. Ook steeds meer families vinden de weg naar onze ijspiste. Het is ook fijn als uitstapje, om nadien met z’n allen iets te eten in het restaurant hier. Daarom zitten ook de verjaardagsfeestjes in de lift: eerst schaatsen en nadien pannenkoeken in de chalet. En uiteraard komen er weer heel wat scholen naar hier, van alle omliggende gemeenten. Ook de meeste scholen uit Beveren komen naar Sint-Niklaas om te schaatsen, hoewel ze daar ook een ijspiste hebben. Maar onze ijspiste is groter én overdekt, wat heel grote voordelen zijn.”

Evenementen

D’ijspiste is meer dan alleen schaatsen. In de winterchalet zijn er opnieuw heel wat concerten. En traditioneel is er in het laatste weekend ook een barbecue, deze keer met Grillmasters-finalisten Tom Geleyn en Toon Vandenbranden op vrijdag 10 januari.

Van vrijdag 13 december tot en met zondag 12 januari kan er worden geschaatst op de Grote Markt. Een schaatsticket voor een uur kost 6 euro, inclusief het gebruik van de schaatsen. Er zijn ook beurtenkaarten en abonnementen. Scholen en groepen vanaf 20 personen betalen 3,5 euro per schaatser per uur.

Tijdens de schoolperiode is de ijspiste elke dag open van 9 tot 22 uur, op zaterdag zelfs tot 23 uur. Tijdens de schoolvakantie is dat van 11 tot 22 uur, op zaterdag tot 23 uur.

Alle info: Facebook D’ijspiste Sint-Niklaas