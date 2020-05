Alle woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland in Sint-Niklaas zijn coronavrij en mogen dus bezoek ontvangen Kristof Pieters

15 mei 2020

16u41 10 Sint-Niklaas De vijf woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland in Sint-Niklaas zijn allemaal coronavrij verklaard. Zelfs De Spoele dat eerder een zware uitbraak kreeg te verwerken.

Bezoeken zijn mogelijk vanaf 18 mei voor De Plataan, Het Linderhof en het Populierenhof in Nieuwkerken. De Gerda opent de deuren op dinsdag 19 mei en De Spoele zal als laatste in de rij bezoek toelaten vanaf maandag 25 mei. “We streven naar één bezoek per week per bewoner van max. 30 minuten”, zegt Lieve Van de Pontseele, woordvoerster van Zorgpunt Waasland. “Dit is met handen ontsmetten inbegrepen, dus in de praktijk komt dat neer op een persoonlijk contact van 20 minuten, bij voorkeur door hetzelfde meerderjarig familielid maar dit is geen verplichting.”

De bezoekmomenten gaan door van maandag tot vrijdag (niet in het weekend en niet op feestdagen/brugdagen) op afgesproken momenten en na afspraak. “Bezoek op de kamer kan niet”, benadrukt Van de Pontseele. “Mekaar aanraken, een hand of een kus geven ook niet. De bezoeker moet verplicht een katoenen of chirurgisch mondmasker dragen (geen masker met ventiel), zijn handen ontsmetten en een verklaring op eer invullen dat hij niet ziek is geweest afgelopen 14 dagen. Bij het binnenkomen wordt ook de temperatuur opgenomen van de bezoeker. De bewoner krijgt van ons een mondmasker.”

Het bezoek zal doorgaan in de cafetaria, buiten op het terras of in de tuin of in een speciale bezoekersruimte en dit zoveel mogelijk per leefgroep of afdeling, met voldoende afstand tussen de bewoner en bezoeker en tussen de andere bezoekers via tussenschotten. Waar mogelijk, worden ook de in- en uitgangen gescheiden gehouden. De stad Sint-Niklaas heeft ook tussenwanden bezorgd en waar de bezoekmomenten doorgaan in de cafetaria wordt ook plexiglas op maat voorzien tussen bewoner en bezoeker.

“Ook aan de bewoners vragen wij of zij nu al bezoek willen, en daar houden wij ook rekening mee”, vervolgt Van de Pontseele. “Zo geven sommige bewoners te kennen nu nog geen bezoek te willen om zo zichzelf en hun familie te beschermen. We blijven ook de mogelijkheid voorzien voor videobellen via What’sapp, facetime, Skype… zeker bij de bewoners die geen bezoek kunnen of willen krijgen. Alle maatregelen en richtlijnen voor het bezoek worden strikt opgevolgd. We evalueren regelmatig, zodat als het nodig zou zijn de bezoekersregeling snel kan bijgestuurd worden.”

De ophaal- en aflevermomenten voor goederen, was en cadeaus blijven behouden.