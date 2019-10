Algemene Ondernemingen D’Eer wint Fier Bouwen-award met parkresidentie Sparrenhof JVS

09 oktober 2019

09u13 0 Sint-Niklaas Bouwonderneming Algemene Ondernemingen D’Eer uit Sint-Niklaas heeft de Fier Bouwen-award gekregen. De jury was gecharmeerd door het nieuwbouproject parkresidentie Sparrenhof, in de Sparrenhofstraat in Sint-Niklaas.

Zeven aannemers hadden een project ingediend voor de derde editie van de Fier Bouwen-award, die wordt uitgereikt door de Vereniging van Algemene Aannemers Oost-Vlaanderen en de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. Algemene Ondernemingen D’Eer uit Sint-Niklaas haalde het uiteindelijk met ‘parkresidentie Sparrenhof’. De jury loofde vooral de slimme manier van bouwen. “Er werd compact gebouwd, zonder torenhoge appartementen. Bovendien werd het uitgewerkt met respect voor het bestaande groen”, aldus de jury.

Het nieuwbouwproject telt 35 appartementen, verdeeld over zes woonblokken, en heeft een ondergrondse parking met 46 garageboxen. De tuin van de voormalige villa De Baere was één van de laatste parkgebieden in deze buurt. “Het is een duurzaam woonproject geworden voor bewoners die willen genieten van een groene omgeving vlak bij de stad”, aldus Tim D’Eer van de Sint-Niklase bouwfirma.