Algemene bouwonderneming D’Eer gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlamingen JVS

07 januari 2020

16u34 0 Sint-Niklaas De provincie heeft vier verdienstelijke Oost-Vlamingen gehuldigd. Daarbij ook Algemene bouwonderneming D’Eer uit Sint-Niklaas, het aannemersbedrijf dat onlangs ook de Fier Bouwen-award won.

Naast Algemene bouwonderneming D’Eer uit Sint-Niklaas werden ook Arcelor Mittal, Les Potagers de Thomas en Eurabo gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlamingen. “We zijn op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich in 2019 op een bijzondere manier hebben onderscheiden en die Oost-Vlaanderen op de kaart hebben gezet in binnen- en buitenland. Vier sprongen er uit en we zijn dan ook fier om bij het begin van het nieuwe jaar deze verdienstelijke Oost-Vlamingen te mogen huldigen”, aldus eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA).

Algemene Ondernemingen D’Eer uit Sint-Niklaas kreeg vorig jaar de Fier Bouwen-award bij de opening van BIS, het bouw- en inspiratiesalon in Flanders Expo in Gent. Dat kreeg het aannemersbedrijf voor het duurzaam woonproject aan de Sparrenhofstraat in Sint-Niklaas. “Het project combineert een doordacht omgaan met energie, materiaalgebruik en de hoge comforteisen met een hedendaagse architectuur die een sterke uitstraling geeft aan de buurt. Het project past bij het woonbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij we optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. Het verder aansnijden van woonreserve- en openruimtegebieden beperken we tot een absoluut minimum.”