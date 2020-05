Albanees-Kosovaarse gemeenschap schenkt ontbijt aan medewerkers AZ Nikolaas Joris Vergauwen

08 mei 2020

17u44 0 Sint-Niklaas Een mooi gebaar van de Albanees-Kosovaarse gemeenschap in Sint-Niklaas. Die heeft vrijdagochtend een ontbijt bezorgd aan de medewerkers van AZ Nikolaas, met 650 boterkoeken en frisdranken.

De vzw Ardhmëria, of ‘toekomst’ in het Nederlands, vertegenwoordigt in Sint-Niklaas de Albanees-Kosovaarse gemeenschap. Die vereniging wilde iets doen voor de medewerkers van AZ Nikolaas, die al wekenlang het beste van zichzelf geven. Fisnik Syla, Bujar Memcaj en Fatos Syla, vertegenwoordigers van de vzw, brachten vrijdagochtend om 6.30 uur 650 boterkoeken en frisdranken naar het ziekenhuis. “Wij willen de medewerkers van het ziekenhuis op deze manier bedanken. We hebben zelf in Sint-Niklaas een warme thuis gevonden. We werden fantastisch onthaald in deze prachtige stad, als politieke vluchtelingen in de oorlog in ex-Joegoslavië in de jaren 1990. De mensen van AZ Nikolaas strijden nu in de frontlinie. Daar kunnen wij nu alleen maar onze grote dank voor uiten”, aldus Fisnik Syla, ook uitbater van restaurant La Vita E Bella op de Grote Markt, Bujar Memcaj en Fatos Syla.