Al zeker half jaar parkeerverbod in Gyselstraat, en daar is niet iedereen even blij mee: “Wij hebben geen oprit of garage!” JVS

22 november 2019

09u33 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur voert in januari een parkeerverbod in de Gyselstraat in Nieuwkerken in, in het deel tussen de Peperstraat en Drielindenstraat. Dat gebeurt voor een proefperiode van 6 maanden. Nadien volgt een evaluatie. Niet iedereen is echter blij met deze maatregel. Verscheidene buurtbewoners die niet beschikken over een oprit of garage willen dat de stad het parkeerverbod intrekt. “Er is geen enkel overleg gepleegd over het invoeren van dit verbod”, klinkt het.

In januari wordt het parkeerverbod in de Gyselstraat van kracht, tussen de Peperstraat en Drielindenstraat. Na een proefperiode van zes maanden zal de stad bekijken of de situatie verbeterd is, of dat er aanpassingen of andere maatregelen nodig zijn.

In de Gyselstraat staan auto’s soms gedeeltelijk op het fietspad geparkeerd. “De straat heeft een smal wegprofiel. Door de inplanting van bomen kunnen we de snelheid er onder controle houden. Maar het fietspad is natuurlijk niet bedoeld om er op te parkeren. En geregeld rijden autobestuurders er al eens over het fietspad, bij het kruisen van een tegenligger”, klinkt het bij de stad, die de bewoners informeerde met een brief. “Door de smalle breedte van de straat kunnen we het niet meer toelaten om op straat te parkeren. Het brengt immers de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers in het gedrang.”

Laden en lossen wel toegelaten

Omdat de parkeerbehoefte in de straat volgens de stad niet in verhouding staat tot de overlast die de geparkeerde wagens veroorzaken, komt er dat parkeerverbod. “De meeste woningen in de Gyselstraat beschikken over een eigen parkeerruimte in een garage of op een oprit. De nood aan parkeren op straat is niet zo hoog. Het parkeerverbod zien we als een proefmaatregel van zes maanden. Stilstaan om te laden en te lossen blijft wel toegelaten.”

Eenzijdige beslissing

Verscheidene bewoners hebben intussen al verontwaardigd gereageerd. “Deze beslissing is genomen zonder overleg met de inwoners van de Gyselstraat. Dit is dus een eenzijdige beslissing”, klinkt het.

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) gaat volgende week praten met een aantal bewoners. Zij voelen zich immers in de kou gezet. “De stad wil het doorgaand verkeer de vrije baan geven, omdat door de geparkeerde wagens de verkeersdoorstroming op bepaalde momenten van de dag niet altijd even vlot verloopt. Daarbij rijden ongeduldige chauffeurs over het fietspad. Volgens ons discrimineert het stadsbestuur op deze manier bewoners die geen eigen oprit of garage hebben. We zijn nog aan het bekijken wat we kunnen doen om bezwaar aan te tekenen tegen deze maatregel.”

“Ik ga volgende week overleggen met de buurt. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Maar we hebben nog tijd om de maatregelen te verfijnen en om bijvoorbeeld nog een aantal parkeervakken voor bewoners te behouden. Daarover zullen we het volgende week hebben tijdens een plaatsbezoek", aldus schepen Carl Hanssens.